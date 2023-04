Prima riunione del board della Uefa: Boban & C. chiedono uniformità (CorSport)

Uniformità di giudizio è la chiave del Board. La sanzione per il fallo di mano dipenderà dall’intenzionalità. Nessuna sanzione se prima c’è un tocco sul corpo

Si è tenuta la prima riunione del pool di esperti della Uefa, primo punto affrontato è il fallo di mano. L’obiettivo è l’uniformità di giudizio in Europa per una delle sanzioni più discusse sui campi di calcio.

Ieri al tavolo della Uefa erano presenti Maldini, Zanetti, Capello, Benitez, Zidane, Figo, Voeller e Koeman. Assenti giustificati Mourinho, Ancelotti, Bale e Abidal.

A riportare della prima riunione del board della Uefa è il Corriere dello Sport:

“Tutto ruota intorno alla parole ‘uniformità’. Non solo nelle interpretazioni, ed è quello che il Board ha chiesto a Roberto Rossetti, Gran Capo degli arbitri europei, in vista della prossima stagione. Ma anche in relazione alle altre regole ed ecco la proposta da presentare all’Ifab: togliere l’automatico rosso al giocatore che evita la segnatura di una rete con un tocco di mano/braccio, ma lasciarlo solo se il fallo è volontario/intenzionale; togliere l’automatico giallo per tutti i tocchi di mano /braccio quando il tiro è diretto verso la porta“.

Boban, alla presidenza del board, con i suoi colleghi vorrebbe chiarire infatti che che non tutti i tocchi di mano sono una infrazione. Di conseguenza, vista la possibile interpretazione sul fallo di mano, la distinzione si può attuare anche per la sanzione disciplinare.

Nello specifico il rosso per un gol evitato da un fallo di mano potrebbe essere depenalizzato in giallo se l’infrazione non è intenzionale. Altro punto fondamentale è il fallo dopo un tocco del corpo.

“La novità vera e propria, in realtà, c’è, senza ulteriori passaggi burocratici. Il Board infatti si è raccomando che la Uefa chiarisca «che nessun giocatore deve essere sanzionato con un fallo di mano se la traiettoria del pallone è stata precedentemente deviato dal suo copro, in particolare quando il pallone non è indirizzato verso la porta». Un pallone che tocca una gamba e schizza sul braccio è al 99,9% inaspettato“.

