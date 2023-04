Pogba, l’inchiesta per estorsione passa a Parigi

Non è uno dei periodi più felici per Pogba che è diventato a tutti gli effetti un problema per la Juventus, Pogba costa al club bianconero 200mila euro al minuto e finora ha giocato solo 35 minuti in 37 partite tra campionato e coppe europee. La Juventus ovviamente non è contenta, ma se lo vendesse, dovrebbe pagare 4 milioni in più al fisco.

Ma, anche al di fuori del campo, il calciatore ha ancora aperta l’indagine per la sua denuncia di ricatto che vede sospettate cinque persone, tra cui Mathias, il fratello del giocatore bianconero. Secondo quanto riporta oggi il Corriere della Sera l’inchiesta si sposta a Parigi,

il pubblico ministero Enrico Arnaldi di Balme ha infatti trasmesso ai colleghi francesi copia degli atti dell’inchiesta che era stata avviata sotto la Mole, dopo l’episodio avvenuto l’estate scorsa fuori dal centro sportivo della Continassa, quando un paio di persone (allontanate dalla security) avevano chiesto del centrocampista della Juve. Già nel marzo precedente, in Francia, Pogba sarebbe stato infatti costretto a consegnare circa 100 mila euro, di due persone armate con fucili e con il volto travisato.

Per il fascicolo «italiano» verrà chiesta dunque l’archiviazione.