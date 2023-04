Per Raspadori le sensazioni sono positive: oggi sarà reintegrato in gruppo (Gazzetta)

Spalletti e lo staff medico hanno optato per un ulteriore giorno di scarico visto che ha giocato due partite in cinque giorni, ma tutti sono tranquilli

Il Napoli si prepara all’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Milan senza centravanti. O almeno così sembra a leggere il report dell’allenamento di ieri, con Simeone fuori dai giochi dopo l’infortunio subito a Lecce, Osimhen ancora alle prese con il lavoro individuale e anche Raspadori che non si è allenato in gruppo. Ma le sensazioni relativa a Jack sono positive, secondo quanto trapela dai giornali. Si tratterebbe solo di una mossa per preservarlo, visto che Raspadori è rientrato da poco da un infortunio che lo ha tenuto fuori quasi due mesi.

La Gazzetta dello Sport è possibilista in merito al ritorno in gruppo di Raspadori nell’allenamento di oggi. La rosea scrive che Spalletti e lo staff medico hanno scelto di far effettuare all’attaccante un giorno in più di scarico per farlo rifiatare.

“Sì perché con Giovanni Simeone sicuramente fuori dalla doppia sfida di Champions con il Milan, ieri anche Victor Osimhen e Giacomo Raspadori si sono allenati a parte. Sull’azzurro non ci sono particolari preoccupazioni. Nel senso che, dopo un mese di stop, ha giocato due partite (non intere) a distanza di cinque giorni e dunque staff medico e tecnico hanno optato per un ulteriore giorno di scarico. Ma tutti sono tranquilli, oggi Jack sarà reintegrato e dunque resta l’unica risorsa nel ruolo, visto che su Osimhen col passare delle ore sono i dubbi a prevalere sulle certezze”.

Anche il Corriere dello Sport scrive di sensazioni positive per il rientro di Raspadori.

“Ieri Raspadori se ne è stato in disparte da solo, lavoro individuale, ma la sensazione è discretamente buona, e solo per chi è stato fuori per 49 giorni, che sono comunque circa due mesi, val la pena di usare queste attenzioni. Raspadori si è allenato senza forzare, senza affaticarsi, non se lo può permettersi lui, non se lo deve permettere il Napoli che a Lecce ha perso Simeone e dunque ha un centravanti in meno nelle rotazioni – anche a partita in corso – sulle quali ragionare. E Spalletti riflette: se Raspadori c’è, ci sarà, e potrà liberamente lottare assieme al Napoli, allora la comincerà lui o magari sarà un’opportunità da cogliere nei ‘90”.

Questo, invece, il Corriere del Mezzogiorno:

“Jack ieri si è allenato a parte ma sta bene, non ha lavorato con i compagni semplicemente per gestire i muscoli,

evitare sovraccarichi considerando gli acciacchi di Osimhen, lo stop di Simeone”.

