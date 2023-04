Paratici fa ricorso alla Fifa contro l’estensione della sua inibizione per le plusvalenze

Lo riporta Sky Sport. Il dirigente sportivo si è dimesso dalla carica di direttore sportivo del Tottenham lo scorso 31 marzo dopo la decisione della Fifa

Fabio Paratici passa all’attacco. L’ex direttore sportivo del Tottenham ha deciso di fare ricorso contro la Fifa che aveva esteso a livello globale la sua inibizione di 30 mesi. La notizia arriva da Sky Sport che ricorda come l’inibizione sia conseguenza della sanzione inflitta dalla Figc nell’ambito dell’inchiesta sulle plusvalenze della Juventus.

Insieme a Paratici sono stati inibiti anche altri vecchi dirigenti della Juventus, compreso l’ex presidente Agnelli. Dopo la sanzione infatti, Paratici non si era dimesso dalla carica di direttore sportivo. Ha atteso invece maggiori chiarimenti visto che l’inibizioni era stata inflitta dalla giustizia sportiva italiana.

Il chiarimento della Fifa ha costretto il Tottenham a privarsi dell’italiano e dall’altro Paratici a sospendere la sua attività di dirigente sportivo nel club.

Il 19 aprile il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà sul ricorso presentato dalla Juve e da tutti gli inibiti ma prima di quella data, il dirigente ha scelto di ricorre anche contro la decisione della Fifa.

Questa la nota pubblicata dal Tottenham sul sito con la quale ha comunicato le dimissioni di Paratici:

“Questa settimana la Commissione disciplinare della Fifa ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio Italiana (Figc), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di appello di Fabio Paratici contro le sanzioni Figc del 19 aprile 2023, il cui risultato sarebbe stato poi esaminato da altri stakeholder, tra cui il Club. Data la decisione inaspettata della Fifa, le sanzioni potrebbero ora avere un effetto multi-giurisdizionale, anche se sono ancora legate al ricorso della Figc. In virtù della decisione della Fifa, Fabio ha concordato con il Club che prenderà un congedo immediato in attesa dell’esito del suo appello”.

ilnapolista © riproduzione riservata