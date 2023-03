Tottenham, Paratici si è dimesso dalla carica di direttore sportivo

Il comunicato del club: “In virtù della decisione della Fifa, Fabio ha concordato con il Club che prenderà un congedo immediato in attesa dell’esito del suo appello”

Fabio Paratici si è dimesso dall’incarico di direttore sportivo del Tottenham. Il comunicato del club spiega che la decisione è stata presa in attesa che arrivi l’esito definitivo del ricorso contro la squalifica. Esito che dovrebbe arrivare il 19 aprile 2023.

Questa la nota pubblicata dal Tottenham sul suo sito. Il club parla di decisione presa di comune accordo con il club, di congedo immediato. Del resto, con la decisione della Fifa di estendere l’inibizione, Paratici non avrebbe potuto più svolgere alcuna delle sue funzioni. Il suo incarico ne risultava totalmente svuotato.

“Questa settimana la Commissione disciplinare della Fifa ha annunciato la decisione di estendere le sanzioni della Federcalcio Italiana (Figc), relative a Fabio Paratici, a livello mondiale. Questa decisione è stata presa in anticipo rispetto all’udienza di appello di Fabio Paratici contro le sanzioni Figc del 19 aprile 2023, il cui risultato sarebbe stato poi esaminato da altri stakeholder, tra cui il Club. Data la decisione inaspettata della Fifa, le sanzioni potrebbero ora avere un effetto multi-giurisdizionale, anche se sono ancora legate al ricorso della Figc. In virtù della decisione della Fifa, Fabio ha concordato con il Club che prenderà un congedo immediato in attesa dell’esito del suo appello”.

Proprio ieri, Il Messaggero scriveva che era probabile che il Tottenham chiedesse a Paratici di dimettersi e che Paratici non aveva intenzione di farlo. Questo è ciò che scriveva ieri il quotidiano romano:

“Del resto, non potendo presenziare in alcun modo alla vita del club perdurando la sanzione, sarebbe un dirigente del tutto svuotato delle sue funzioni. Non è da escludere che il Tottenham gli imponga le dimissioni prima della decisione della Corte di garanzia dello Sport: dimissioni che peraltro Paratici non sembra intenzionato a presentare”.

Repubblica invece, scriveva che la reputazione di Fabio Paratici a livello internazionale rischia una bastonata incredibile.

