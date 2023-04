Napoli, Rrhamani rinnoverà fino al 2027 con opzione per un altro anno (Sky) 

L’accordo tra le parti è stato raggiunto. La firma sul nuovo contratto del difensore è prevista al rientro di De Laurentiis dagli States

Amir Rrahmani prolungherà il suo contratto con il Napoli fino al 30 giugno 2027 con un’opzione per un’altra stagione. L’accordo è raggiunto. Lo scrive il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo sito. La firma sul contratto di rinnovo sarà apposta quando il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarà tornato dal viaggio di affari negli Stati Uniti.

“Dopo l’incontro, l’accordo. Napoli e Rrahmani sono pronti a continuare insieme fino al 30 giugno 2027, anche con un’opzione per un’ulteriore stagione. Nell’incontro di oggi la dirigenza azzurra e l’agente Adrian Aliaj, dell’agenzia Soccer Eleven, hanno infatti raggiunto l’accordo totale per il rinnovo di contratto del difensore kosovaro. E’ dunque tutto pronto per il rinnovo fino al 30 giugno 2027 di Amir Rrahmani, il cui contratto avrà anche un’opzione di rinnovo automatico anche per la stagione 2027-28. Quindi l’accordo può essere virtualmente valido per cinque anni. La firma sul nuovo contratto del difensore kosovaro è prevista al rientro del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis”.

