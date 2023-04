Moto Gp Spagna, Bagnaia primo davanti a Binder e Miller

A Jerez sorpasso decisivo su Binder a quattro giri dal termine. Il campione in carica riprende la vetta del mondiale, secondo Bezzecchi, caduto al via.

Bagnaia sulla Ducati diventa padrone anche del Gp di Jerez, in Spagna. Mette dietro la Ktm di Binder e Miller. Entrambi i piloti hanno condotto una buona gare per tutto il Gp, poi però è salito in cattedra l’italiano.

Il sorpasso decisivo su Binder a 4 giri dal termine suggella una gara condotta in maniera ottima da Bagnaia, che anche nella difesa della posizione ha saputo farsi rispettare.

Con questa vittoria Pecco si porta in vetta alla classifica del mondiale a 87 punti. Bezzecchi scivola al secondo posto con 65 punti a causa di una caduta mentre lottava per entrare nella top 10.

Dopo il via quasi subito bandiera rossa. Fabio Quartararo con la sua Yamaha ha perso l’anteriore all’ingresso di curva 2. Era stratto tra Bezzecchi e Oliveira e, il francese, cadendo ha falciato entrambi.

Gazzetta sulla vittoria di Bezzecchi:

“Il teatro del capolavoro di Bagnaia è la curva 13, l’ultima: è lì che che a 4 giri dalla fine il campione del mondo della Ducati trova il varco per passare, quasi con la moto di traverso, Binder, ed è lì che all’ultimo passaggio difende la linea senza concedere al sudafricano un varco utile per affondare il colpo. Il distacco finale, 221 millesimi, evidenzia quanto sia stata serrata la battaglia finale e ingigantisce la freddezza di Pecco“.

Di seguito l’ordine d’arrivo dei primi 10:

⚡️ @PeccoBagnaia wins a thriller in Jerez ahead of the @KTM_Racing duo! 🔥

Catch the full results (and also your breath) after the race here 👇#SpanishGP 🇪🇸 pic.twitter.com/HWes8n323g

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) April 30, 2023