Manfredi: «Napoli non è Gomorra, raccontarla così è stato anche un alibi per i napoletani»

Il sindaco alla Stampa parla di Napoli e del Napoli: «Il Napoli di De Laurentiis è stato costruito negli anni, ha una struttura manageriale, è un collettivo. Una fotografia che si sovrappone alla città»

Il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha rilasciato un’intervista a La Stampa dove ha parlato innanzitutto della differenza del Napoli di Maradona rispetto a quello di De Laurentiis

«La squadra di Maradona era frutto della genialità del più forte, il Napoli di De Laurentiis è stato costruito negli anni, ha una struttura manageriale, è un collettivo. Una fotografia che si sovrappone alla città»

Il sindaco si ferma a sottolineare che Napoli non è certo Gomorra

«Tutte le grandi città vivono di contraddizioni. Qui c’è stata per anni la prevalenza del negativo, anche perché raccontarla così piaceva e per i napoletani era un alibi per non fare il salto di qualità»

Infine sulla festa scudetto che sarà un banco di prova

«Siamo sotto i riflettori. Non aspettiamoci un party britannico, non saremmo noi, ma confido nel fatto che non ci siano eccessi. Napoli è la città dell’anarchia regolata. Qui il sentimento tracima, ma proprio questa squadra ha allenato a un maggior controllo. Oggi è un tifo gioioso che sa gestirsi»

