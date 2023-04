L’Olympiakos vuole Gattuso per la prossima stagione

L’Olympiacos dopo anni di dominio in Grecia si ritrova al terzo posto e la società non è contenta. Contatti già avviati con l’allenatore

Gattuso pronto a tornare su una panchina europea. Questa mattina i media greci danno molto vicino l’ex allenatore del Valencia all’Olympiakos.

L’ex tecnico anche del Napoli aveva assunto l’incarico a Valencia all’inizio della stagione poi però i risultati negativi hanno portato alla risoluzione del contratto con il club spagnolo:

“Anche il Valencia si libera di Gattuso. Addio di comune accordo dopo la sconfitta col Valladolid e l’ormai conclamato coinvolgimento nella lotta per non retrocedere“.

El Pais al tempo non vedeva di buon occhio il tecnico ex Napoli:

“Nel suo addio, Gattuso è stato mansueto – scrive El Paìs – Il tecnico dice addio affaticato nella sua battaglia per ottenere i rinforzi promessi da Lim senza risultati. Tre trasferte a Singapore e un’ultima conferenza telematica con il titolare lo hanno portato a credere che i giocatori sarebbero arrivati ​​in inverno. Niente di tutto ciò. Questo lunedì, quando si è discusso del momento della squadra a Paterna tra l’allenatore, il presidente, Layhoon Chan, e il direttore tecnico, Miguel Ángel Corona, gli è stato detto che il club non poteva comprare giocatori per rilanciare la marcia della squadra”.

Adesso il sito di informazione greca Newsit scrive che Gattuso è pronto ad allenare l’Olympiakos:

“L’Olympiakos è alla ricerca di un nuovo allenatore, in vista della nuova stagione, e secondo “Fos” avrebbero già avviato delle discussioni. Infatti, Gennaro Gattuso è in cima alla lista biancorossa. Ha un passato nel nostro Paese, visto che nel 2014 ha assunto la guida tecnica dell’Ofi Creta“.

L’Olympiakos è attualmente al terzo posto nella classifica del campionato greco, alle spalle di Panathinaikos e Aek Atene. Ringhio potrebbe, dunque allenare l’Olympiacos a partire dalla prossima stagione.

