L’Everton rischia una penalizzazione per il mancato rispetto del Fair Play finanziario (DailyMail)

I Toffees rischiano in questa stagione dopo che la Premier si è detta fiduciosa di concludere le indagini prima della fine del campionato

L’Everton potrebbe rischiare dei punti di penalizzazione per via del mancato rispetto del Fair Play finanziario. Lo scrive il Daily Mail che ricostruisce le indagini della Premier League sul mancato rispetto dei paletti finanziari da parte dei Toffees.

“L’Everton rischia una dannosa detrazione di punti in questa stagione poiché la Premier League ha dichiarato ai club di essere fiduciosa di completare le indagini prima della fine di questa stagione“.

Il club si trova a soli due punti dalla zona retrocessione. La denuncia è partita da sei club di Premier infuriati contro il club di Liverpool a causa della violazione delle regole di spesa.

“Lo scorso fine settimana, i club rivali dell’Everton avevano espresso insoddisfazione per le tempistiche delle accuse dopo le assicurazioni dalla Premier League della scorsa estate. Allora l’Everton non aveva alcun problema nonostante le perdite combinate di £ 371 milioni in tre anni, più di tre volte il limite consentito di £ 105 milioni“.

I club che hanno denunciato l’Everton hanno ricevuto rassicurazioni dalla Premier affinché si trovi una soluzione entro la fine del campionato. Scrive il Daily Mail che la questione è relativamente semplice se paragonata alle molteplici e pesanti accuse rivolte al Manchester City.

Se per la squadra di Guardiola i tempi si annunciano già più lunghi, per l’Everton tutto potrebbe risolversi in tempi brevi:

“La Premier League ha anche spiegato di aver autorizzato il mercato dell’Everton la scorsa estate poiché dall’analisi dei conti del club non c’era nessuna violazione. Un quadro diverso è emerso quando sono stati presentati e controllati altri conti. Il caso contro l’Everton si basa su domande sollevate rispetto alle indennità richieste dal club per l’impatto della pandemia, nonché su alcune transazioni che si ritiene coinvolgessero Alisher Usmanov, che era uno dei principali sponsor del club prima di essere sanzionato l’anno scorso“.

