L’Arsenal perde in casa dell’Everton ultimo in classifica, seconda sconfitta per i Gunners

Arriva la seconda sconfitta in Premier per l’Arsenal capolista. A sorpresa la squadra di Arteta è stata battuta 1-0 dall’Everton che era ultimo in classifica al calcio d’inizio. Il gol è stato segnato di testa da Tarkowski pupillo dell’allenatore appena arrivato: Dyche che ha preso il posto di Lampard. A Goodison Park hanno vissuto un pomeriggio da ricordare dopo una lunga serie di amarezze.

La sconfitta dell’Arsenal, la seconda in campionato dopo quella contro il Manchester United, è arrivata in concomitanza con l’arrivo di Jorginho dal Chelsea. L’italo-brasiliano è entrato in campo un minuti prima del gol della squadra blu di Liverpool che ha segnato su azione di calcio d’angolo. L’Everton ha sfoderato una memorabile prova di carattere. Straordinaria la porta del 21enne centrocampista belga Onana. La partita è stata preceduta da contestazioni dei tifosi di casa contro la presidenza.

L’Arsenal resta a quota 50 e mantiene cinque punti di vantaggio sul Manchester City, entrambe le squadre hanno giocato venti partite. Ne mancano diciotto alla fine del campionato. Quindi è molto lunga. Al terzo posto Newcastle e Manchester United con 39 punti.

