Giocare un’ottima stagione, in Italia e in Europa, significa attirare l’attenzione delle migliori squadre del mondo sui propri giocatori. In questo caso un altro giocatore del Napoli, Hirving Lozano, sarebbe diventato un obiettivo di mercato per tre squadre di Premier League: Chelsea, Arsenal e Newcastle.

A riportare la notizia è il Sun, il quale racconta di come Lozano potrebbe essere venduto dalla società al termine di questa stagione. Le due motivazioni, secondo il giornale inglese, sarebbero le poche probabilità del messicano di rinnovare il suo contratto e la prossima scadenza di quest’ultimo, datata 2024. In sostanza, per evitare di perdere il giocatore a parametro zero, il Napoli potrebbe accettare una delle tre offerte fatte dalle squadre inglesi.

Dunque, secondo il Sun, il Napoli sarebbe pronto a lasciar andare il giocatore messicano che nel 2019 aveva lasciato il PSV per vestire azzurro. In quell’anno, Lozano veniva acquistato nel 2019 per il valore di 38 milioni di euro, firmando un contratto di cinque anni e uno stipendio di 4 milioni a stagione. Dopo quella firma, la carriera di Lozano è stata altalenante, soprattutto nelle stagioni precedenti all’arrivo di Luciano Spalletti. Bisognerà aspettare, perché solo il tempo ci dirà se questa, o un’altra, sarà l’ultima stagione in maglia azzurra di Hirving Lozano. Per il momento Lozano continua a vestire azzurro e sarà a disposizione di Mister Spalletti nei big match che attendono la squadra contro il Milan.

