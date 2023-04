L’eredità Agnelli-Elkann a Report: ci sarebbero milioni di euro di imposte non pagate allo Stato

Margherita Agnelli sostiene che i testamenti svizzeri siano falsi e che il patto da lei firmato nel 2004 sia da invalidare perché la residenza in Svizzera della madre era fittizia

A Report, il programma di inchieste giornalistiche, il tema dell’eredità della famiglia Agnelli. Da tempo ormai i due rami della famiglia, Agnelli e Elkann, si battono in una disputa sulla falsità dei testamenti svizzeri. L’inchiesta “L’ereditiera svizzera”, di Manuele Bonaccorsi e Federico Marconi, con la collaborazione Madi Ferrucci, parte da Torino, dov’è in corso il processo sull’eredità degli Agnelli.

La contesa è sul testamento della principessa Marella Caracciolo, moglie dell’Avvocato Gianni Agnelli. Davanti ai giudici sono contrapposti la figlia di Gianni e Marella, Margherita, contro i figli Ginevra, Lapo e John Elkann. Margherita Agnelli sostiene che i testamenti svizzeri siano falsi e che il patto successorio firmato a Ginevra nel 2004, con cui accettava 1,2 miliardi di euro di patrimonio paterno rinunciando all’eredità della madre, sia da invalidare.

Infatti secondo la tesi di Margherita Agnelli, la residenza in Svizzera della madre era fittizia. Il tema si rivela importante oltre che interessante se si pensa che in ballo ci sono le quote della Dicembre, la holding della Famiglia Agnelli, che controlla Exor, Stellantis, Ferrari, Iveco, Cnh, la Juventus, i quotidiani Repubblica e La Stampa: un patrimonio di 25,5 miliardi di euro e i destini di migliaia di lavoratori.

Già il Fatto Quotidiano scriveva della denuncia di Margherita:

“Margherita Agnelli, con un’istanza del suo legale Dario Trevisan, ha presentato al Tribunale di Torino una querela civile “di falso” riguardo al testamento svizzero di sua madre. La notizia è emersa ieri mattina a Torino durante un’udienza pubblica della causa che la secondogenita di Gianni Agnelli ha avviato contro i tre figli nati dal suo primo matrimonio con lo scrittore Alain Elkann: John (l’attuale presidente di Exor e dunque al vertice di tutte le partecipazioni della ex galassia Fiat), Lapo e Ginevra”.

La vicenda ha anche un interesse pubblico in più. Infatti nelle casse dello Stato potrebbero rientrare decine di milioni di euro di imposte non pagate.

