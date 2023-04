L’entusiasmo cresce fuori al Maradona, cori e fumogeni VIDEO

Si canta e si balla fuori al Maradona in attesa del risultato di Inter-Lazio, propedeutico alla conferma matematica dello scudetto

Sale l’attesa per la vittoria dello scudetto del Napoli. Mentre la Lazio è impegnata a Milano sul campo dell’Inter e il Napoli si prepara a scendere in campo contro la Salernitana i tifosi azzurri si sono raccolti da ora fuori al Maradona per sostenere la squadra e cominciare la festa!!!

Bandiere, cori e tanto entusiasmo animano i tifosi fuori al Maradona

Un fiume di tifosi che cantano sotto al Maradona in attesa di Napoli-Salernitana

ilnapolista © riproduzione riservata