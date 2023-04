Laporta chiude la tv del Barcellona per migliorare i conti del club

Spiazzati i 150 lavoratori. Chiuderà il 30 giugno. Il presidente conta di risparmiare otto milioni di euro l’anno. Non poche le polemiche

Il prossimo 30 giugno il Barcellona chiuderà il suo canale televisivo ufficiale. Addio quindi a Barça TV nata nel 1996. El Mundo scrive che sono circa 150 le persone che lavorano all’emittente catalana. E aggiunge che fu proprio Laporta nel 2004 ad acquisire i diritti della tv da Telefónica e che ha portato il canale sul digitale terrestre. Adesso è lo stesso Laporta che chiude l’emittente.

Un sacrificio destinato in teoria ad alleviare i costi per poter rientrare nelle norme previste dal fair play finanziario, ma che lascia il club senza uno strumento che hanno la stragrande maggioranza dei grandi club europei.

E che incideva in misura non così significativa: 7,9 milioni di euro l’anno a fronte di previsioni di ricavi di 1.255 milioni di euro.

El Mundo scrive che

la decisione è stata un colpo inaspettato per tutti i lavoratori di Barça Tv. Negli ultimi mesi, avevano deciso di scioperare e persino organizzato diversi scioperi, specialmente prima e dopo le partite della prima squadra del Barça, in segno di protesta per le condizioni di lavoro a cui erano sottoposti da Tbsc Telefónica, la filiale di Telefónica responsabile della produzione di questo canale. Adesso, però, chi ha deciso di chiudere è lo stesso club.

È un duro colpo anche nei confronti del Real Madrid il cui canale tv ufficial trasmette anche a livello nazionale attraverso il digitale terrestre.

