Lapo Elkann chiude Twitter: «Le mie parole vengono travisate e manipolate»

Ieri il tweet in favore del Napoli, poi la contestazione. Oggi dichiara la chiusura del profilo: «parole travisate da persone, giornali, male lingue ed invidiosi»

Lapo Elkann dice basta a Twitter. Il rampollo di casa Elkann si dichiara amareggiato dalla manipolazione delle sue parole. Spesso infatti Lapo si diverte a commentare le avventure sportive delle società a lui legate. Prime fra tutte Ferrari e Juventus.

Con una certa onestà intellettuale ieri aveva anche twittato in favore del Napoli:

«Da Juventino molto amareggiato ma non posso non accettare che questo anno è l’anno del Napoli».

Questo tweet non è piaciuto al popolo bianconero. Un’ammissione della superiorità partenopea non è accettabile per i tifosi della Juventus. E infatti ieri sera Lapo è tornato in sé:

«Complimenti anche al arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock».

Complimenti anche al arbitro gli potrei regalare degli occhiali ne ho in Stock 😂😂😂😂😂😂 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Un tweet, quello sull’arbitro, che ha scatenato ironia dei tifosi avversari e sostegno da parte degli juventini. Dopo questo tweet però la drastica decisione di chiudere:

Da oggi Twitter chiuso per un po’ perché le mie parole vengano travisate e manipolate . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Con tanto di precisazione. Non è colpa di Twitter, non è Elon Musk a manipolare e a travisare le sue opinioni:

Non sono state travisate e manipolate da Twitter che è top ma da persone , giornali , male lingue ed invidiosi . Ci vediamo presto per cose belle da dire e racontare perché io con la mia squadra non smettiamo mai di creare e di fare perché la vita è una e va vissuta con onestà ❤️ — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 23, 2023

Lapo ha quasi sempre usato il social di Musk per mostrare la sua vicinanza alla Ferrari e alla Juventus, a costo di andare contro contro la grammatica italiana e i tifosi bianconeri. Un esempio è il sostegno ad Allegri nonostante le contestazioni di una parte della tifoseria. L’altro suo preferito tema di discussione è senz’altro il Cavallino rampante:

La Ferrari 🏎️ ha Bisogno di ❤️Serietà e Squadra Vincente nei Box e Fuori è ora di darci una SVEGLIATA basta con politica e giochini così non si VINCERÀ MAI ‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/rKu8sdNR5d — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 15, 2023

