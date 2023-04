Kvaratskhelia non è più il giocatore esplosivo di inizio stagione (Espn)

Al Napoli mancava l’energia per tornare in parità. Anche Osimhen sembrava a corto di forma fisica

Anche Espn si è accorto della stanchezza del Napoli. Ieri sera il Napoli ha pareggiato 1-1 il ritorno dei quarti di Champions League, fallendo la possibilità di approdare per la prima volta nella sua storia alle semifinale.

Il gol di Osimhen in pieno recupero non è bastato, il Milan è passato grazie all’uno a zero maturato all’andata. Nel commentare la partita, il portale americano sottolinea l’intelligenza tattica dei rossoneri.

“Una vittoria di misura per 1-0 all’andata ha dato al Milan qualcosa a cui aggrapparsi allo Stadio Diego Armando Maradona e lo ha fatto con una prestazione difensiva che ha evocato i ricordi dei grandi difensori del club del passato. Tomori e Kjaer si sono combinati per annullare Victor Osimhen, che sembrava a corto di forma fisica, mentre il portiere del Milan Mike Maignan è stato solido come una roccia già prima di salvare il rigore di Kvaratskhelia all’81“.

Quello che sottolinea Espn è che il Napoli stanco non è riuscito a convertire le diverse occasioni da gol costruite. Meret aveva dato speranza nel primo tempo, quando ha parato il rigore causato da Mario Rui e calciato da Giroud. Non a caso il portiere del Napoli è il migliore degli azzurri per Espn.

Tuttavia, “al Napoli mancava l’energia per tornare in parità“. L’emblema del Napoli è Kvaratskhelia:

“Era in forma ma sebbene abbia avuto a disposizione un sacco di palloni, non aveva quel ritmo esplosivo e non è stato pericoloso come all’inizio della stagione. È ancora una stella, ma nelle ultime settimane sembra essere troppo stanco e con lui il Napoli“.

