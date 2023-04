Kvara o Lozano falso nove: Spalletti studia la rivoluzione contro il Milan (CorSport)

Lozano ha già giocato attaccante centrale con Ancelotti. Kvara a Lecce si è alternato più volte con Raspadori e il gol col Sassuolo dimostra che sa partire anche centrale

Kvara o Lozano falso nove: Spalletti studia la rivoluzione contro il Milan.

Contro il Milan, domani, nella partita di andata di Champions League, il Napoli non ha molti centravanti su cui contare. Anzi, sulla carta, per ora, non ne ha nessuno. Almeno stando al report dell’allenamento di ieri, con Osimhen ancora alle prese con allenamento individuale in campo e in palestra, Simeone alle prese con le terapie dopo l’infortunio di Lecce e persino Raspadori che ha svolto lavoro individuale in campo. Ma Spalletti ci ha abituati spesso alle rivoluzioni, dunque il tecnico immagina già delle contromosse per sorprendere la squadra di Pioli. Corriere dello Sport, Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera scrivono di un’ipotesi Lozano o Kvaratskhelia falso nove.

Il Corriere dello Sport:

“Senza voler alterarlo troppo, questo Napoli, ma lasciandogli qualcosa che nel tempo gli sia già appartenuto, la prima idea potrebbe condurre a Lozano, che da attaccante centrale ci ha provato con Ancelotti, nel momento della prima conversione filosofica. Ha lo scatto bruciante, non ha studiato a lungo in quella zona, ma sa come affrontarla, soprattutto a campo largo. E quindi, ma dovrebbero non esserci né Osimhen e né Raspadori, el chucky si trasformerebbe in altro. Il quarto Napoli, che non è ancora contemplato, può eventualmente trascinare Kvara in mezzo, coprirsi con Elmas a sinistra, e giocarla nella sua diversità. O infine, e in poche ore non sarà facile, ma Spalletti ha abituato alle rivoluzioni, il centravanti diventerebbe lo spazio, come il quella sua Roma che diede nuovi impulsi tattici al calcio privo di attaccanti di ruolo e pieni di centrocampisti, che rimodulò concetti nei movimenti e nella interpretazione. Il (falso) nove se ne starebbe seduto in panchina”.

La Gazzetta dello Sport:

“Ma c’è da scommettere che Spalletti non resterà a piangersi addosso e qualcosa di tatticamente nuovo mostrerà domani. E così frulla per la testa anche l’idea di Kvaratskhelia falso nove. Venerdì a Lecce il georgiano più volte si è alternato nelle posizioni con Raspadori. I movimenti e il dribbling secco di KK77 sono in grado di togliere riferimenti a qualsiasi difesa. E lo splendido gol in trasferta col Sassuolo dimostra che il ragazzo sa partire anche centralmente. I movimenti di Kvara sarebbero utili anche per i tagli centrali di Lozano, l’uomo con caratteristiche più specifiche per attaccare la profondità. Oggi una ipotesi, domani sera potrebbe diventare il tema tattico del primo tempo della sfida”.

Il Corriere della Sera:

“Raspadori non è ancora al meglio, visto che ieri si è allenato da solo. Non dovesse farcela, ipotesi falso nove con Kvaratkhelia o Lozano”.

