Klopp: «Bellingham al Liverpool? Come un bambino di 5 anni che a Natale chiede la Ferrari»

“Se un bimbo vuole per Natale una Ferrari, non dici ‘oh, è una buona idea’. Gli dici ‘no, è troppo costosa e comunque non puoi guidarla'”

Jude Bellingham al Liverpool? “Non siamo mica bambini di cinque anni”. Così Jurgen Klopp spegne le voci di mercato che lo vedono all’inseguimento della stella del Borussia Dortmund. Lo fa alla Klopp: “Quando chiedi a un bambino di cinque anni cosa vuole per Natale e ti dice una Ferrari, non dici ‘oh, è una buona idea’. Gli dici ‘no, è troppo costosa e comunque non puoi guidarla’. Se questo bambino sarà infelice per tutta la vita perché non può avere una Ferrari, vorrebbe dire che ha avuto una vita davvero triste”.

Klopp anzi dice che ora il Liverpool deve restare coi piedi per terra. “Ci sono momenti in cui devi accettare che questo o quello non è possibile per noi, ti fai da parte e fai cose diverse”.

ilnapolista © riproduzione riservata