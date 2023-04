Jankto rifiuta un test antidroga della polizia, lo Sparta Praga lo caccia

L’ex doriano, simbolo della lotta contro i pregiudizi: “Devo pensare alla mia salute adesso, in quest’ultimo anno ho accumulato troppo stress”

Jakub Jankto, il centrocampista del Getafe in prestito allo Sparta Praga che recentemente ha parlato della sua omosessualità diventando un simbolo della lotta ai pregiudizi, è stato cacciato dalla squadra ceca per essersi rifiutato di superare un controllo antidroga della polizia.

“Il giocatore non è disposto ad adempiere ai propri obblighi derivanti da un contratto professionale, e non è a disposizione dell’allenatore“, ha spiegato lo Sparta in un comunicato ufficiale.

Secondo quanto riferito da Marca, Jankto ha rifiutato di sottoporsi a un test della polizia, dopo che un altro guidatore aveva avvertito gli agenti del sospetto che Jankto, vicino allo stadio Strahov dove si allena la squadra, stesse guidando sotto l’effetto di alcol. L’agenzia Efe ha reso noto che il controllo dell’etilometro è risultato negativo ma che poi il calciatore non ha voluto sottoporsi ad un altro controllo antidroga e ad un esame medico.

Jankto ha commentato la vicenda direttamente su Instagram: “Negli ultimi anni, e soprattutto nell’ultimo anno, si sono accumulate tante cose intorno a me, è meglio rallentare e pensare alla mia salute. Da quando avevo 18 anni, tutta la mia vita ruotava intorno al calcio. Mi ha dato molto, mi ha preso qualcosa e a volte mi ha insegnato. Mi rattrista ancora di più che la mia salute e il mio stato mentale non mi permettano di continuare a lottare per titolo e la coppa. Non riesco nemmeno a trovare le parole per esprimere quanto voglio ringraziare tutto lo Sparta! Grazie a tutti i giocatori, gli allenatori e i tifosi! Apprezzo anche il sostegno di tutte le persone intorno a me, compresi i media, quando mostriamo sempre rispetto reciproco”.

ilnapolista © riproduzione riservata