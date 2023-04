In Turchia tutti amano Icardi: ma chi pagherà il suo stipendio il prossimo anno? (Le Parisien)

Il Galatasaray è pronto a fare sacrifici per riscattarlo dal Psg, ma c’è il nodo stipendio che sarà difficilmente risolvibile

Mauro Icardi vince e convince in Turchia. Dopo il suo passato poco piacevole al Psg l’attaccante ex Inter sembra aver trovato serenità in un campionato minore con la maglia del Galatasaray. L’amore per Icardi è così grande, che la stampa turca lo da (ironicamente) come vincitore per le prossime presidenziali. «Qui, i fan lo amano. È quasi un’icona – riassume il giornalista turco Mesut Yildirim per il quotidiano Sozcü -. Se corresse in politica, nella corsa presidenziale, vincerebbe! Emarginato a Parigi ma adorato a Istanbul, l’argentino è diventato di nuovo una macchina da gol. Un attaccante decisivo, chirurgico che approfitta della minima occasione per trovare la strada per la rete. I numeri non dicono altro: in 14 partite di campionato, ha già segnato 9 gol e consegnato 6 assist (capocannoniere e passatore della sua squadra). Un ottimo record statistico che ha sublimato in particolare in occasione dei due derby contro Besiktas (doppietta) e Fenerbahçe (un gol, un passaggio decisivo in uscita dalla panchina). Mauro Icardi è oggi l’uomo che permette al Galatasaray di essere in testa al campionato e di sognare il primo titolo nazionale dal 2019. I dirigenti del club sono estremamente soddisfatti perché le prestazioni di Icardi hanno avuto successo, anche il suo processo di adattamento ha avuto molto successo – conclude Yildirim -.»

Icardi il prossimo anno dovrebbe tornare all’ombra della torre Eiffel, ma dalla Francia sono sicuri che rimarrà a Istanbul ancora un anno, c’è solo un nodo da sbrogliare: chi pagherà lo stipendio al costoso Maurito? “Secondo fonti turche – scrive Le Parisien – si sono già avute discussioni iniziali tra il vicepresidente del club di Istanbul, Erden Timur, e il PSG per discutere l’idea di un trasferimento permanente di Icardi a Istanbul. Mentre il giocatore è ancora sotto contratto fino a giugno 2024 con Parigi, l’aspetto finanziario sarà un punto chiave. I dirigenti del Galatasaray sono oggi pronti a compiere sforzi significativi per finanziare un’operazione che potrebbe costare circa dieci milioni di euro. La probabile qualificazione del club in Champions League e la vendita di diversi elementi preziosi della squadra attuale gli offrirebbero una bella quota a cui attingere. Anche se sarà necessario anche risolvere la questione dello stipendio, quasi tutto lo stipendio al momento è pagato dal PSG, che non chiuderebbe la porta ad una partenza definitiva. C’è ancora molta strada da fare prima che tutte le parti si uniscano e nuove trattative dovrebbero aver luogo alla fine della stagione”

