Per arrivare a Osimhen il Psg vuole inserire come contropartite Paredes e Icardi (Rmc Sport)

In Francia valutano queste opzioni con Campos e l’entourage di Osimhen che si sono già incontrati diverse volte per discutere del futuro del nigeriano

L’attaccante del Napoli, Victor Osimhen, è uno dei giocatori ad aver segnato più di tutti nei cinque maggiori campionati europei ed è finito nel mirino del Psg e di altre squadre europee.

Luis Campos conosce bene Victor Osimhen, che lo ha portato al Lille nell’estate del 2019. Il portoghese ha incontrato il suo entourage per convincerlo a trasferirsi a Parigi. Le due parti si sono incontrate più volte, secondo Rmc Sport. Victor Osimhen, che non era d’accordo all’inizio, oggi sembra essere non è contrario ad una partenza a fine anno.

Secondo le informazioni di Rmc Sport, il presidente del Napoli si aspetta almeno 100 milioni di euro per cedere il proprio bomber. Nel 2020 il club italiano aveva impegnato quasi 80 milioni di euro per assicurarsi i servizi dell’attaccante nigeriano. Sulla carta l’operazione sembra impossibile, dicono in Francia. L’offerta del Psg non dovrebbe raggiungere i 100 milioni di euro per Osimhen. Tuttavia, Luis Campos sta pensando ad una strategia che gli permetta di ingaggiare Osimhen. L’intuizione è quella di includere giocatori in cambio con la formula del prestito. Mauro Icardi e Leandro Paredes sono citati tra i calciatori che il consigliere sportivo può proporre. Resta da vedere se vorranno andare al Napoli e se la squadra di De Laurentiis accetti questa soluzione.

