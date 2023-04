Gazzetta e Corriere della Sera giudicano sufficiente la direzione di gara di Napoli-Verona. Per Casarin un arbitraggio “dignitoso”

Il CorSport su La Penna: mancano il secondo giallo per Ceccherini e 16 secondi di recupero

Il Corriere dello Sport è l’unico quotidiano a giudicare non sufficiente la direzione di gara di Napoli-Verona da parte dell’arbitro La Penna. Per il quotidiano sportivo il fischietto è colpevole di non aver ammonito per la seconda volta Ceccherini (cosa segnalata anche da Dazn durante la diretta della partita di ieri) e di non aver rispettato l’intero recupero a fine gara. Il voto in pagella è 5,5.

“C’è un errore nella partita di La Penna, in capo ad una buona partita, diretta con soglia del fallo alta (ma senza strafare: 27 quelli fischiati), gestione disciplinare che – errore a parte – è stata congrua con i falli (o le proteste)

commessi (5 i gialli), accettazione da parte di tutti (Spalletti compreso). Manca il secondo giallo per Ceccherini ad inizio ripresa, Lozano era in ripartenza”.

Sull’episodio:

“Ceccherini da dietro ferma Lozano che si era girato e stava andando via, tutto proprio sotto gli occhi di Rocca: non c’è cattiveria, ma poteva starci il giallo, nel caso il secondo”.

Per quanto riguarda il recupero, invece, che ha tanto fatto infuriare soprattutto l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, il CorSport scrive:

“Il Napoli protesta, l’arbitro fischia la fine con qualche secondo di anticipo: da quando Zielinski batte, dovevano passare 23”, ne sono stati giocati solo 7”.

Per la Gazzetta dello Sport, La Penna è da 6:

“Gara non perfetta, con qualche sbavatura qua e là (il fallo di Di Lorenzo su Hien non c’è), ma tutto sommato riesce a cavarsela”.

Anche per Casarin l’arbitraggio di Napoli-Verona è stato sufficiente. Sul Corriere della Sera lo definisce “dignitoso”.

“La Penna e Nasca per Napoli- Verona. Nel primo tempo giusto annullare l’autogol del Verona per fuorigioco attivo di Olivera. Poi arbitraggio dignitoso di La Penna”.

