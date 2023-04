Gli ultras vogliono la sottomissione, De Laurentiis costretto dalle alte sfere a incontrarli (Vicinanza)

Su Repubblica Napoli: “Agli occhi dei padroni delle curve non contano i risultati in campo aperto, per quanto eccezionali. Valgono i patti più o meno occulti”

Su Repubblica Napoli la voce isolata di Luigi Vicinanza (ex direttore di Espresso e Tirreno) nel silenzio dei quotidiani napoletani su quel che è accaduto la scorsa settimana a Napoli con la resa dello Stato e la foto di De Laurentiis con gli ultras.

Dietro la felicità ostentata si intravedono sempre germi velenosi, capaci di turbare un sogno lungo 33 anni. Così Aurelio De Laurentiis finisce sotto scorta. È inviso al tifo violento, il presidente che nel 2004 salvò una società fallita, precipitata in serie C. Costretto, anche dai suggerimenti giunti da Roma, dalle alte sfere, a incontrare frange di ultras. È accaduto sabato, prima della partita pareggiata o a 0 con il Verona. Agli occhi dei padroni delle curve non contano i risultati in campo aperto, per quanto eccezionali. Valgono i patti più o meno occulti. La sottomissione. Vallo a spiegare al resto d’Italia come si possa amare e odiare al tempo stesso il protagonista di una missione impossibile.

ilnapolista © riproduzione riservata