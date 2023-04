De Zerbi è il primo nome per la panchina dell’Arsenal se Arteta lascia (The Mirror)

Per il tecnico italiano sarebbe il passo definitivo per l’ingresso nell’élite del calcio mondiale. Dipenderà dal domino di panchine che si innescherà da quella del Real

Nel futuro “valzer degli allenatori” potrebbe rientrare anche il tecnico italiano che sta incantando in Premier League: Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brigthon, secondo il The Mirror, è il primo nome in lizza per prendere il posto di Mikel Arteta all’Arsenal, nel caso quest’ultimo andasse al Real Madrid.

“I funzionari dell’Arsenal stanno già cercando sostituti per Mikel Arteta, sia nell’immediato che in futuro e c’è già un nome che guida la lista: Roberto de Zerbi. L’allenatore del Brigthon sta facendo una grande stagione alla guida dei ‘gabbiani’, rendendoli una delle rivelazioni della Premier”.

Per De Zerbi sarebbe quel salto di qualità che lo proietterebbe nell’élite del calcio mondiale. Tutto però dipenderà dal domino che si innescherà partendo dalla panchina del Real, su cui Carlo Ancelotti continua a regalare successi, ma che è comunque probabile lasci in estate. Arteta per ora ha sminuito le voci sull’interesse dei blancos, ma rimane nella lista dei possibili sostituti.

Per l’Arsenal invece, De Zerbi sarebbe più di una scommessa, visto che il giovane tecnico italiano conosce già la Premier ma anche la Champions League, avendo partecipato con lo Shakhtar Donestk.

