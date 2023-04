Chelsea, Nagelsmann è il favorito ma Spalletti resiste sulla lista di Boehly (Football London)

I Blues stanno proseguendo la ricerca. Nagelsmann al momento è l’opzione numero uno ma Spalletti è ancora in gioco

Continua la crisi in casa Chelsea, e continuano le voci che vorrebbero il proprietario Todd Boehly alla continua ricerca di un nuovo allenatore che possa prendere in mano la squadra per la prossima stagione.

Dopo l’esonero del deludente Graham Potter e il ritorno a Stamford Bridge di Frank Lampard i Blues continuano tuttavia ad arrancare. Ecco dunque che, senza obiettivi di prestigio ancora alla portata, la proprietà si starebbe concentrando sul trovare un nuovo allenatore per il prossimo anno.

Nella rosa di nomi componenti la lista presente sulla scrivania del proprietario starebbe emergendo come favorito Julian Nagelsmann:

«Al Chelsea stanno continuando la loro ricerca di un nuovo allenatore, ma non sono vicini alla firma. Tuttavia, Nagelsmann, licenziato dal Bayern quasi un mese fa, è il grande favorito».

Tuttavia, non si tratterebbe di una corsa con un solo concorrente. Prova ne sarebbe il fatto che il manager tedesco non avrebbe ancora incontrato la società londinese. Al momento per la panchina al Chelsea starebbero prendendo in esame una rosa ridotta di candidati, tra i quali ci sarebbe anche Luciano Spalletti:

«Un altro uomo che è stato identificato come un potenziale sostituto di Potter è il manager del Napoli Luciano Spalletti».

Sempre secondo Football.london:

«Spalletti è qualcuno a cui si guarda e il Chelsea è pronto per i colloqui con lui sul ruolo, ma Nagelsmann è l’opzione preferita al momento, si capisce».

