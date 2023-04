Brahim Diaz: « Il Napoli è una squadra forte, ma lo siamo anche noi » (StarCasinò)

«Da quando sono qui, sono cresciuto tanto professionalmente e ho imparato a non mollare mai»

Manca sempre meno al big match di Champions League che vedrà impegnato il Milan contro il Napoli. Uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Brahim Diaz, classe ’99, di proprietà del Real Madrid. Il ragazzo spagnolo, ma di origini marocchine ha rilasciato un’intervista a StarCasinò Sport, il sito di intrattenimento sportivo Partner di AC Milan.

La Champions è sempre più vicina

Diaz non ha nascosto la contentezza e l’onore di giocare in una squadra storica come il Milan.

«Sono molto contento di giocare questo torneo con la maglia del Milan, è un club storico della Champions League. Vedere i tifosi cantare l’inno è da pelle d’oca, una sensazione incredibile. A Milano si vive la competizione con molta emozione, si vede che in passato ne hanno vinte tante e che è una coppa particolare per loro. È il miglior torneo del mondo ed è troppo bello giocarlo a San Siro».

«Il Napoli è molto forte»

A poco più di 21 ore dalla partita contro il Napoli, il numero 10 rossonero si è sbilanciato sugli avversari: «Hanno una squadra forte e lo hanno dimostrato in Serie A e non solo. Tecnicamente sono bravi, ma lo siamo anche noi. Ci conosciamo bene quindi penso che sarà una partita equilibrata».

Un onore giocare con la maglia del Milan

Infine il talento spagnolo ha parlato del proprio percorso professionale, cambiato radicalmente dopo l’approdo a Milanello. «Da quando sono qui sono cresciuto tanto professionalmente e ho imparato a non mollare mai. Ogni volta che si gioca con la maglia del Milan bisogna infatti dare il massimo. E io voglio farlo migliorando sempre di più».

