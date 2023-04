Battuto agevolmente Cressy. L’azzurro ha risposto bene al servizio, al prossimo turno affronterà l’ostico argentino Cerundolo

Berrettini torna alla vittoria, supera il primo turno a Montecarlo. Il tennista romano ha battuto agevolmente il francese Cressy in due set: 6-4 6-2 il punteggio finale. Partita mai in discussione. Molto leggero sulla terra il francese naturalizzato statunitense che gioca sempre a rete. Berrettini ha risposto bene al servizio e ha messo in difficoltà l’avversario. Al prossimo turno l’azzurro affronterà l’argentino Cerundolo testa di serie numero 11 e un avversario difficile. Attualmente Cerundolo è numero 33 dell’Atp, mentre Berrettini è sceso al 22.

L’italiano negli ultimi tempi è stato oggetto di critiche eccessive e spesso fuori luogo.

