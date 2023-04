All’incontro con De Laurentiis presenti sia gli ultras di Curva A che di Curva B (Gazzetta)

Libero li cita: Mastiffs, Fedayn, Masseria, Sud, Vecchi Lions, Brigata Carolina. In serata il comunicato congiunto dei gruppi organizzati

All’incontro di ieri tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e gli ultras sono state rappresentate entrambe le curve, sia la A che la B, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Insomma, è scoppiata la pace e il sostegno che le due curve (entrambe rappresentate nell’incontro con De Laurentiis) hanno offerto alla squadra di Spalletti ieri è stato notevole, specie nella ripresa e – paradossalmente – a fine partita”.

Libero chiarisce che De Laurentiis

“ha incontrato i rappresentanti di sette gruppi ultrà della curva A e della curva B del Maradona per fare la pace in vista della probabile vittoria dello scudetto dopo 33 anni”.

“I Mastiffs e i Fedayn, la Masseria e i Sud, i Vecchi Lions e la Brigata Carolina, tutti gruppi che hanno protestato nei giorni scorsi sia per il caro biglietti sia per le restrizioni imposte per l’entrata allo stadio di stendardi, bandiere, megafoni e tamburi, hanno incontrato Adl grazie alla mediazione dell’avvocato Emilio Coppola”.

In serata, il comunicato congiunto degli ultras del Napoli, che esprimono la loro soddisfazione per l’esito del confronto con De Laurentiis.

«Avanti Napoli: ora insieme fino alla vittoria! Non ci dilungheremo sull’incontro a cui abbiamo partecipato oggi su invito del Presidente De Laurentiis. Il Confronto tra noi Ultras e lui è stato sereno, chiaro e proficuo per il futuro. Così come De Laurentiis ha riconosciuto l’importanza dei nostri sacrifici, la nostra passione, il nostro amore per la squadra e l’incidenza del nostro supporto anche nei risultati in campo, noi abbiamo riconosciuto che la sua gestione ha portato il Napoli finalmente nell’Olimpo del grande calcio… questo Napoli che è fiore all’occhiello della Nostra Città. Adesso a ognuno la propria parte, nel rispetto dei ruoli di tutte le componenti. Ogni singolo tifoso è chiamato a dare il suo contributo in questi ultimi mesi che ci separano dal Grande Sogno. Si inizia martedì: invitiamo tutti a portare sciarpe e maglie con i nostri colori… e che il Maradona torni il tempio infernale di sempre! Napoletani… tutti uniti per scrivere la Storia! NAPOLI SIAMO NOI!».

