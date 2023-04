A Napoli è già festa: centinaia i tifosi fuori al Maradona e in giro per la città (VIDEO LIVE)

Una fiumana di gente che si incammina verso il Maradona e per le strade delal città. A Napoli l’attesa per lo scudetto è alle stelle

All’esterno dello stadio di Fuorigrotta intitolato a Diego Armando Maradona è già delirio scudetto. Sono centinaia i tifosi che fanno già festa, quando mancano ancora ore alla partita del Napoli contro la Salernitana e, soprattutto, il risultato di Inter-Lazio a San Siro, determinante per la matematica certezza del titolo insieme alla vittoria degli azzurri nel derby.

Ma i tifosi sono già proiettati verso la grande festa, che sia oggi o giovedì poco conta. Napoli è in pieno delirio di gioia. All’esterno del Maradona si canta e si balla, circondati dalla luce blu dei fumogeni, una fiumana di gente che si dirige verso l’impianto, bancarelle stracolme di gadget del Napoli.

La zona antistante l’impianto è già controllata dalla polizia e c’è anche un enorme presidio sanitario per le emergenze. La circolazione dei veicoli è bassissima visto lo stop disposto dalle 14 per evitare caos, ma ci sono anche tifosi che si sono avventurati in auto. La maggior parte, però, circola a piedi dopo aver preso i mezzi pubblici per recarsi nella zona dello stadio.

Code, caroselli e bandiere in attesa che cominci la partita della Lazio

Dall’Argentina è venuto a Napoli per essere presente al Maradona per lo scudetto e fuori allo stadio regala ai tifosi una decorazione gratis su bandiere, magliette o volti

Mancano ancora tre ore al fischio d’inizio di Napoli-Salernitana e la Lazio scende in campo ora contro l’Inter, ma i tifosi azzurri cominciano a fare festa

A via Tarsia si parte con i cori

Cresce il traffico in città e le code di motorini che si apprestano a raggiungere i luoghi della festa scudetto prima che scatti il blocco del traffico

Video link



A Mergellina anche le auto si vestono a festa per lo scudetto

Sono le 12.30, la Lazio è appena scesa in campo contro l’Inter e fuori al Maradona si canta a squarciagola

I tifosi scatenati fuori al Maradona mentre a Milano si gioca una partita fondamentale tra Inter e Lazio

ilnapolista © riproduzione riservata