Ai Quartieri Spagnoli la festa del Napoli è già partita VIDEO

Napoli si prepara alla festa che, con ogni probabilità, scoppierà domani dopo la partita contro la Salernitana

Napoli è in fermento da giorni, in attesa che arrivi il tanto sognato terzo scudetto che manca in città da 33 anni. In tutti i quartieri i cittadini si sono dati da fare per allestire addobbi e prepararsi alla festa che, con ogni probabilità, partirà domani pomeriggio dopo la sfida contro la Salernitana.

Nei Quartieri Spagnoli, dove c’è il murales dedicato a Maradona c’è un vero è proprio pellegrinaggio dei tifosi e anche dei turisti che è cominciato da giorni. In fila, adulti e bambini aspettano per poter fare un selfie sotto a Diego. La festa impazza e si canta e si balla

