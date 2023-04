Aggressione ai napoletani in Verona-Napoli, 24 daspo per gli ultras di Hellas e Triestina

I provvedimenti riportati dall’Ansa arrivano a seguito della gara del 15 agosto. 20 sono appartenenti alla tifoseria dell’Hellas Verona e quattro sostenitori della Triestina

L’ansa riporta oggi di 24 Daspo arrivati dalla Questura di Verona in relazione alla gara di campionato del 15 agosto tra Verona e Napoli

Sono 24 i ‘Daspo’ firmati e notificati dal Questore di Verona a carico di 20 appartenenti alla tifoseria dell’Hellas Verona e quattro sostenitori della Triestina, che si erano recati nel capoluogo scaligero per la partita Verona-Napoli, giocata allo stadio Bentegodi il 15 agosto scorso. I provvedimenti applicati vanno da un anno per otto tifosi senza precedenti, a due per altri sei tifosi, tre anni per uno, cinque per altri quattro e sette per due. Per altri tre tifosi, già destinatari di Daspo, è scattato l’aggravamento dai 4 ai 7 anni.

Già pochi dopo la partita erano stati convalidati 3 arresti per ultras veronesi portati in carcere il 17 agosto in seguito agli scontri avvenuti fuori dallo stadio Bentegodi al termine della partita Hellas-Napoli, la sera di Ferragosto. Il Gip aveva disposto la misura degli arresti domiciliari per i tre indagati, accusati di violenza e lesioni pluriaggravate nei confronti di pubblico ufficiale commesse in occasione di manifestazioni sportive.

