3 Daspo di un anno per i tifosi napoletani dopo la partita con la Lazio

La Questura di Napoli li ha emessi per lancio di materiale pericoloso, per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali aggravate

La Questura di Napoli comunica di aver adottato due provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive ‘Daspo’, della durata di uno e due anni, nei confronti di altrettanti tifosi napoletani di 29 e 43 anni; in particolare, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Lazio del 3 marzo scorso presso lo stadio Maradona, il primo era stato denunciato per lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, mentre l’altro per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale, rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale, lesioni personali aggravate e per violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.

Un altro provvedimento, della durata di un anno, è stato irrogato nei confronti di un 28enne napoletano che, in occasione della partita di calcio Napoli-Atalanta dello scorso 11 marzo presso lo stadio “Maradona”, era stato denunciato per scavalcamento.

