Vlahovic, l’uomo in meno della Juve: un dribbling e 9 passaggi, di cui 4 all’indietro (CorSport)

In Roma-Juve si è visto pochissimo. Sembra un elemento avulso dal contesto, come se la Juve giocasse in dieci più il serbo

Nonostante i suoi 190 centimetri di altezza, l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic ieri è stato sovrastato dai difensori della Roma. Il Corriere dello Sport scrive che “è sembrato piccolo piccolo. Tanto piccolo che quasi non si è visto”.

“Il Dusan Vlahovic visto ieri è un giocatore ancora troppo distante dalla versione di sé che dovrebbe fornire alla Juve. Il Vlahovic visto ieri è un Vlahovic che in sostanza non si è visto, dal primo all’ultimo dei 100 minuti circa che si sono giocati in questo Roma-Juve”.

E ancora:

“Servito poco e male, probabilmente. Capace di smarcarsi e dettare il passaggio giusto, praticamente mai”.

Il quotidiano sportivo sciorina i dati.

“Un solo dribbling, appena un paio di tiri tentati senza impensierire affatto Rui Patricio, sono solo nove i passaggi riusciti di cui quattro all’indietro con una precisione del 69%”.

In nove partite dal rientro dopo l’infortunio, il serbo ha segnato solo in due occasioni, contro Salernitana e Nantes.

“Il ritardo di condizione è un dato di fatto ma non può essere l’unica ragione per avere in Vlahovic un elemento che per così tanto tempo all’interno di una partita sparisce dai radar. Contro la Roma, poi, semplicemente non si è mai visto”.

Il momento di appannamento dura da troppo tempo, da tutta la stagione.

“troppo spesso vede la Juve giocare in dieci più Vlahovic, quasi come se fosse un elemento avulso dal contesto”.

“Vlahovic dovrebbe essere l’uomo in più, è l’investimento più grande per il post Cristiano Ronaldo: ieri invece è sembrato uno in meno”.

