Roma furiosa per l’errore di Fabbri, mezz’ora di confronto staff-calciatori nello spogliatoio (Messaggero)

Mourinho non ha potuto presenziare, perché non poteva entrare nello spogliatoio per via della squalifica. Fabbri accusato di aver condizionato la partita

Tiene banco, sui quotidiani, l’arbitraggio di Fabbri in Roma-Sassuolo. Il direttore di gara ha espulso Kumbulla per il calcio di reazione a Berardi, che a sua volta aveva provocato il calciatore giallorosso ma che non ha ricevuto alcuna sanzione. Il Messaggero commenta l’episodio e soprattutto racconta la rabbia della Roma.

“l’arbitro di Ravenna la fa grossa”.

“quel che resta nella mente è l’errore di Fabbri, grossolano come quello di Kumbulla, che in pochi giorni passa da eroe per il gol in Europa a protagonista perdente, per il calcione a Berardi, per il conseguente rigore concesso al Sassuolo e per aver lasciato la Roma in dieci. L’albanese è colpevole ma l’azzurro è in concorso di colpa: Marash

reagisce al calcio di Berardi, che Fabbri nelle immagini visionate al Var non vede, o lo ritiene ininfluente, non punibile o (quale delle due versioni sia peggio, è difficile stabilirlo) e invece di espellere entrambi senza concedere il rigore, manda a casa (per citare Serra) solo il difensore della Roma. Mou, nascosto in una sala vicino lo spogliatoio e non in panchina, impreca”.

Il rigore di Berardi ha portato il Sassuolo sul 3-1 interrompendo il tentativo di rimonta della Roma. Poi la partita è finita 4-3 per il Sassuolo. Al termine del match, nello spogliatoio giallorosso, è andato in scena un confronto.

“Mezz’ora di confronto serrato. Perché certamente l’arbitraggio di Fabbri ha condizionato la partita. Ma lo ha fatto – al di là dell’ammonizione di Smalling dopo 9 minuti – quando la Roma era già sotto di due reti. E al fischio finale, quando la squadra è rientrata negli spogliatoi, l’umore era inevitabilmente pessimo. Alla riunione tra calciatori e staff hanno partecipato anche Pellegrini e Belotti, infortunati, ma presenti sugli spalti. Voleva esserci anche Mourinho al quale però è stato ricordato che non poteva entrare nello spogliatoio. José ha masticato amaro”.

“A mente fredda, servirà anche capire che strategia adottare nei confronti del mondo arbitrale. La Roma ieri era a dir poco contrariata”.

