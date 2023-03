Regragui: «Il Marocco è più unito grazie alle madri dei giocatori. Le madri mettono ordine»

A El Pais: «Oggi ciò che definisce un grande allenatore è la gestione delle persone. Guarda Ancelotti. Una squadra deve produrre emozioni».

El Pais intervista il commissario tecnico del Marocco, Walid Regragui. Soltanto otto dei 26 giocatori della Nazionale che ha partecipato al Mondiale in Qatar sono nati in Marocco. Il Marocco è una squadra multiculturale, dove si parla arabo in maniera meno fluente del tedesco, dello spagnolo o del francese. Regragui parte parlando della sua esperienza diretta. Nato e cresciuto in Francia, non ha mai dimenticato le sue origini. Solo chi ha doppia nazionalità può capirlo, dice.

«Solo chi ha doppia nazionalità sa cosa significa. Nessun altro può mettersi al posto di un bambino nato in Europa da genitori marocchini, colombiani, peruviani… Sono grato alla Francia, sono nato lì, lì sono stato educato. Sono cresciuto socialmente in Francia. Ho giocato a calcio in Francia, ma non dimentico la storia dei miei genitori. L’unica cosa che chiedo è che i ragazzi che scelgono di giocare con noi non lo facciano dopo aver verificato che i loro paesi di origine non li chiamano».

Come sei riuscito a fondere un gruppo con background culturali così diversi? Regragui:

«Il grande successo di questa squadra è che riunisce giocatori che appartengono alla terza o quarta generazione di emigranti. Ho un rapporto molto forte con il Marocco perché sono i miei genitori che sono emigrati in Francia. Parlavo un po’ di arabo a casa. Noi che abbiamo la doppia nazionalità ci sentiamo un po’ stranieri nel nostro Paese di origine, al quale dobbiamo tutto, e quando andiamo in Marocco va tutto bene finché vinciamo, ma quando perdiamo ti rimproverano di non sentirti veramente marocchino. Dovremmo prenderla come energia positiva. Siamo forti perché abbiamo due culture, e anche tre, come nel caso di Chair, nato e cresciuto in Belgio, figlio di padre marocchino e madre polacca. Viaggiare è una forza. Viaggiare in due paesi senza uscire di casa è una forza che alimenta e rende il Marocco più forte. E’ magnifico».

Perché le madri dei giocatori sono così importanti? Regragui lo spiega:

«Normalmente, i giocatori trascorrono molto tempo a distrarsi con le ragazze, con social network, gioielli, foto, Rolex, Louis Vuitton, occhiali… In Qatar abbiamo raggruppato le madri nel nostro hotel. Nel 2018 abbiamo avuto un sacco di problemi perché i giocatori hanno portato i loro agenti, le fidanzate e gli amici. Ho cambiato il regolamento: solo mogli e figli o parenti, fratelli, sorelle, padri e madri erano autorizzati a rimanere. Guardavamo i passaporti di tutti. Se avessi dato loro una scelta, il ritiro sarebbe stata svuotata delle madri. Ma dal momento che potevano solo portare parenti, era pieno di madri. E le madri mettono ordine. Erano molto importanti per me perché la cerchia familiare ruota intorno a loro. Per i musulmani, il raduno delle famiglie il venerdì attorno al couscous della madre è molto importante. L’ho sperimentato alla Coppa d’Africa: essere rinchiusi per un mese senza vedere nessuno tranne i tuoi compagni di squadra non è sano, anche se i media e il pubblico trovano fenomenali gli incontri ermetici perché danno un’idea di ossessione per la vittoria. La verità è che passare la giornata a parlare di calcio con i tuoi compagni di squadra e ascoltare l’allenatore non è così positivo come poter fare una pausa di tanto in tanto per stare con la tua famiglia. Dopo tutto, perché questi ragazzi hanno deciso di giocare per il Marocco? Per i loro genitori! I loro nonni! Perché in patria hanno acquisito quel sentimento di appartenenza per un paese che altrimenti non avrebbero conosciuto. Ora le madri hanno un gruppo WhatsApp dove si organizzano per tutto».

Ha confessato di amare il gioco di Guardiola, ma alla Coppa del Mondo ha dimostrato di avere un antidoto contro il modello Guardiola. Regragui:

«Ho diretto il Fus di Rabat per cinque anni. Un club umile che non aveva mai vinto il campionato. Il direttore generale mi ha dato tutta la fiducia: “Walid, questo è il tuo laboratorio!”. Ha giocato 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2… Un giorno ero Guardiola, il giorno dopo ero El Cholo. Non ho visto la mia famiglia per quattro anni. Alla ricerca di giocatori e facendo esperimenti notte e giorno. Ma il nostro piano di base era quello di stabilire un modello analogo a quello del Barcellona o dell’Ajax. Abbiamo vinto il campionato. Abbiamo messo su uno spettacolo. Ma quando ho perso i miei migliori giocatori, venduti a club in Europa, l’esperienza mi ha dimostrato che il modello che volevo era impraticabile. Ho imparato dai miei errori. Quindi, ho fatto un po’ il Cholo».

Tuchel al Chelsea ha dimostrato che era più facile per un giocatore di Guardiola mettere la squadra dietro che per un giocatore di Mourinho diventare un dominatore?

«L’ho vissuto! Quando giochi per dominare gli avversari nel loro campo, arriva un punto in cui se non hai un grande talento per aprire il gioco, anche dai calci piazzati, tutto inizia a complicarsi. L’ansia sorge. La nostra sfida contro Spagna e Portogallo è stata quella di evitare di essere battuti 1-0. È difficile soprattutto quando si affrontano squadre che non provano rispetto per gli avversari più deboli, perché poi credono di poter permettersi di essere pazienti, e la pazienza dell’attaccante gioca contro la resistenza del difensore. La Spagna è stata troppo paziente, fino a quando i tiri di rigore sono stati 15 minuti di distanza. Se avessimo affrontato la Spagna alle loro condizioni, cercando di contestare il possesso, avremmo perso. La cosa più difficile è stata dire ai miei giocatori: Ziyech, Boufal, Bounahi…- che avrebbero rinunciato alla loro natura di volere la palla. “Se vuoi vincere, questa è la strada per me; se mi segui possiamo vincere, se fai quello che hai in testa penso che non passeremo. Decidi tu!”. L’umiltà era la chiave. Non avremmo vinto se avessi voluto mostrare al mondo che potevo essere anche Guardiola e che potevo costruire una squadra dominante».

La vittoria del Marocco fece proclamare in Spagna che il tiki-taka era il passato. Cosa ne pensa? Regragui:

«Mi dà fastidio che si dica che c’è un solo modo di giocare e di soddisfare il pubblico. Non è vero che il tiki-taka è ciò che tutti vogliono. Ci sono persone che amano il wrestling football del Cholo. E ci sono persone come me che ammirano il calcio di Pep, ma ci sono partite del City che mi fanno dormire. Il calcio è multiplo. Una squadra deve produrre emozioni, i modelli vengono dopo, e anche i risultati, perché se la tua unica logica è ottenere risultati ti imbatti in cose come quello che ha fatto il Real Madrid l’anno scorso in Champions League, che non hanno logica per nessun specialista del calcio. Ecco perché penso che oggi, ai massimi livelli, ciò che definisce un grande allenatore è la gestione delle persone. Guarda Ancelotti».

