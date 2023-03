Raspadori potrebbe tornare a disposizione di Spalletti per Torino-Napoli (CorMez)

Il recupero procede bene, si attende il rientro in gruppo dell’attaccante per capire quante possibilità ci sono, ma la speranza è concreta

Il recupero di Giacomo Raspadori procede nella giusta direzione. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, ci sono concrete speranze che l’attaccante del Napoli torni a disposizione di Luciano Spalletti per la trasferta a Torino in programma il 19 marzo. Ieri il Napoli ha pubblicato il report quotidiano dell’allenamento a Castel Volturno, in cui, alla voce Raspadori era scritto: “Raspadori ha svolto lavoro personalizzato in campo”. Ci vuole ancora tempo, ma le prospettive, stando a quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno, sono rosee.

Il quotidiano scrive:

“Mancini spera anche di poter contare su Raspadori per la partita contro l’Inghilterra del 23 marzo al Maradona. Il

recupero procede bene, s’attende il rientro in gruppo per capire se potrà essere disponibile per la trasferta di Torino. La speranza è concreta, Jack può farcela”.

La diagnosi del Napoli su Raspadori risale al 16 febbraio scorso.

“Gli esami strumentali effettuati da Giacomo Raspadori, presso la clinica Pineta Grande, hanno evidenziato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra. L’attaccante azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo e verrà rivalutato nelle prossime settimane”.

Ieri, dell’attaccante del Napoli ha parlato anche il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini.

«Spero che possa recuperare, per noi è giovane e importante. Ha un grande futuro e dispiace che non stia giocando, ma speriamo possa recuperare»

Mancini ha parlato anche di Osimhen.

«Purtroppo non ha parentele italiane. In questo momento Immobile si è infortunato ed i nostri giocatori in avanti hanno poco minutaggio ed abbiamo poche alternative, ma dovremo trovarle»

ilnapolista © riproduzione riservata