Osimhen incassa il secondo bonus stagionale: circa 130mila euro per i 25 gol (CorSport)

Ora l’attaccante nigeriano punta al record delle 36 reti di Higuain. Non è impossibile, ma occorre un aiuto con i rigori

Con i due gol di ieri al Torino, Victor Osimhen ha raggiunto quota 25 reti complessiva, tra campionato e Champions. E l’attaccante nigeriano del Napoli si è accaparrato un altro bonus previsto dal suo contratto: circa 130mila euro in più. Ora punta al record delle 36 reti di Higuain. Il Corriere dello Sport scrive:

“A venticinque reti (complessive) è scattato un altro bonus – centotrentamila e centocinquanta euro in più – ma in questa annata da mille e una notte, Osimhen scorge in lontananza Immobile e Higuain, sa che sarà complicato arrivarci, ma non impossibile. Sembrava lo fosse il secondo gol di ieri, quella palla tra le stelle, e invece ci è arrivato; pareva lo fosse lo stop e poi la volée con la Roma, e la tirò fuori dal nulla; pareva che a Leicester, un anno fa, o quando vi pare, non ci fosse un domani, e se lo spalancò anche da solo. Immobile e Higuain significano trentasei reti, dunque la Storia riscritta in rapida sequenza recentemente, dopo i 66 anni di regno indiscusso di Gunner Nordahl: mancano undici partite, servirebbero quindici capolavori, e senza i rigori, non è la stessa cosa, sembra quasi debba scalare l’Everest a piedi nudi. Raccontano però le statistiche che si può fare, ma aiutandosi avviando un miracolo che ha bisogno di un volano o di un dischetto: Higuain ci arrivò segnandone dieci negli ultimi 990′ e Immobile ne fece nove nello stesso periodo; entrambi, si erano portati avanti, e dovettero aggrapparsi anche ai rigori, complessivamente tre per uno – lo juventino di quei giorni – quattordici per l’attaccante della Lazio”.

