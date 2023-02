Ad Osimhen manca un gol per il bonus da 130mila euro fissato a 20 reti (CorSport)

Impressionante la sua capacità di fare centro anche con tiri statisticamente meno probabili: quello al Sassuolo aveva lo 0,018% di possibilità di riuscita

Il Corriere dello Sport scrive di Victor Osimhen e dell’incredibile gol segnato dall’attaccante nigeriano del Napoli contro il Sassuolo, un gol che ha sfidato le leggi della fisica e che lo ha avvicinato al bonus che gli spetterà appena avrà segnato 20 gol: gliene manca uno.

“Non bisogna essere scienziati né padroni di un’intelligenza naturale o artificiale particolarmente evoluta per comprendere che lo 0,018% di possibilità sia poco più di niente, e quel frammento di speranza, quell’oncia di fiducia è apparsa al Mapei come un microscopio, impercettibile cenno d’ottimismo da parte di Victor Osimhen per dimostrare che le vie del Signore, e pure a volte quelle dei gol, sono infinite”.

Non è la prima volta che Osimhen segna gol quasi impossibili. Anche il gol in casa della Roma aveva soltanto lo 0,064% di chance. Ed ora Osimhen si trova ad un gol soltanto dal bonus di circa 130mila euro che scatterà al 20esimo gol.

“Il ciclone Osimhen non ama tuffarsi in imprese semplici, ha deciso che conviene stupire ad oltranza e lasciare il segno del proprio talento ingovernabile: nove reti nelle ultime giornate rappresentano un primato e lo rendono persino unico sistemandolo al di là del pipita, l’avvicinano pure al bonus di 130.150,00 che scatterà al ventesimo gol (ormai gliene manca uno) e che potrebbe essere bissato, superando la soglia delle venticinque reti”.

