Nel Tottenham non sono più così tanti i giocatori che seguono ancora Conte (Guardian)

Nello spogliatoio sono tutti convinti che il tecnico stia per andar via, si chiedono solo quando e molti saluterebbero il suo addio con favore

Il Guardian avrebbe appreso da un fonte all’interno dello spogliatoio del Tottenham che i giocatori sono convinti che Antonio Conte stia per andare via, si chiedono solo quando accadrà. Molti di loro saluterebbero il suo addio con favore. Il Guardian scrive che non sono rimasti in molti a seguire il tecnico.

“I giocatori del Tottenham ritengono che Antonio Conte stia per andare via o sia già andato, secondo una fonte dello spogliatoio. L’unica cosa che si domandano sul futuro dell’allenatore è quando, i tempi della sua partenza. È ampiamente previsto che Conte lasci il club alla scadenza del suo contratto alla fine della stagione, anche se è chiaro che alcuni giocatori accoglierebbero con favore il suo addio immediato. Ci sono seri dubbi sul fatto che ci ne siano ancora abbastanza giocatori che lo seguono”.

L’ex Inter si è sfogato nel post partita di sabato scorso, dopo il pareggio in casa del Southampton, prendendosela con i giocatori e rimarcando il perché gli Spurs non abbiano vinto nulla negli ultimi 20 anni. Lo sfogo, sottolinea la testata inglese, potrebbe essere un ultimo avvertimento a mantenere alta la concentrazione in vista delle ultime 10 partite di Premier.

“Conte aveva detto in precedenza che i suoi giocatori hanno faticato a far fronte alla pressione e ha raddoppiato le critiche – e molte altre – durante uno sproloquio rovente, che potrebbe essere interpretato come un ultimo lancio di dadi per prepararli alle ultime 10 partite della stagione. Nonostante tutto, gli Spurs continuano a occupare il quarto posto. Il Newcastle è quinto di due punti e con due partite in meno”, scrive il Guardian.

Conte rischia di diventare già una figura del passato nonostante la stagione non sia ancora finita in casa Tottenham. Il Guardian scrive:

“Il club è stato collegato a una serie di nuovi allenatori, tra cui Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel, entrambi senza lavoro ma con molte variabili in gioco. Se Levy vuole fare un cambiamento ora, alla fine della stagione, potrebbe scoprire che altri obiettivi sono fuori portata”.

