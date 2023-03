“Messi non vuole andare in Arabia Saudita come Ronaldo” (Sport)

Per il quotidiano sportivo catalano l’argentino vorrebbe rimanere in Europa e aspetterebbe la seconda offerta per il rinnovo col Psg

Leo Messi avrebbe rifiutato la mega offerta da 600 milioni dell’Al-Hilah, come rivela il quotidiano catalano Sport. Offerta che gli avrebbe permesso di sbarcare nel campionato arabo e raggiungere Cristiano Ronaldo. Il campione argentino ha ancora voglia di giocare in Europa, afferma il giornale spagnolo, e starebbe aspettando una seconda offerta dal Psg.

“Leo Messi ha già deciso è di non ascoltare proposte che possono arrivare dal Medio Oriente, e nello specifico dall’Arabia Saudita. Era legato all’Al Hilal, squadra leader in Asia, con un’offerta di 600 milioni di euro per due stagioni, opzione che Leo Messi al momento non sta valutando. Lo stesso Jorge Messi ha rilasciato una dichiarazione in cui ha descritto come fake news qualsiasi di queste informazioni che lo collegavano ad Al Hilal e la presunta offerta dello stesso livello di quella accettata da Cristiano Ronaldo”.

Il futuro di Messi è ancora da decidere ma l’eventualità che possa lasciare il vecchio continente non è proprio remota. Il problema della sua permanenza è legato all’esoso ingaggio, attualmente guadagna 31 milioni di euro netti. Per rimanere in Europa, anche solo al Psg, l’argentino dovrà rinunciare a qualche milione, Nel caso si rifiutasse ci sarebbe l’Mls ad accoglierlo, dove il commissario Don Gaber aveva dichiarato:

«Quando ci sono voci sul suo trasferimento a Miami, è fantastico. E se potesse accadere, sarebbe fantastico per MLS, sarebbe fantastico per Messi e la sua famiglia. Cerchiamo di sfruttare ogni opportunità».

