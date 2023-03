Lubrano: «L’Eintracht richiederà un risarcimento danni alla Prefettura di Napoli»

A Radio Punto Nuovo: «Il primo provvedimento è stato impugnato con ricorso dai tedeschi ed è stato smentito dal Tar, visto che non è motivato con le giuste argomentazioni ed ha una generalità troppo ampia sui rischi»

In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto l’avvocato Enrico Lubrano, esperto di diritto sportivo. Lubrano è intervenuto a riguardo del divieto di trasferta imposto ai tifosi del Francoforte in vista della partita contro il Napoli di domani sera. Di seguito le sue parole:

«L’Eintracht ha annunciato di fare causa? Il giudizio ora può andare da qualche mese ad un massimo di tre anni, l’Eintracht impugnerà il provvedimento di divieto di trasferta richiederà un risarcimento danni che rischiano di dover corrispondere la Prefettura di Napoli e tutti gli organi corrisposti, ma non il Calcio Napoli».

Continua Lubrano:

«Il primo provvedimento della Prefettura di Napoli è in data 8 marzo ed ha un carattere più generico. È stato impugnato con ricorso dai tedeschi ed è stato smentito dal Tar, visto che non è motivato con le giuste argomentazioni ed ha una generalità troppo ampia sui rischi, il tutto ricorrendo ad un divieto rigido. E’ un provvedimento sproporzionato, secondo il primo ricorso accolto dal Tar, il quale poi chiede di trovare nuove limitazioni e non così rigide».

Conclude sulle motivazioni del Tar sul divieto di trasferta e, secondo l’esperto di diritto sportivo, solo la Prefettura di Napoli rischia di dover risarcire i tifosi tedeschi:

«Il secondo provvedimento della Prefettura di Napoli, invece, ha motivazioni più dettagliate ed un focus più ristretto. E per il Tar questo secondo provvedimento è adeguatamente motivato, visto che la tifoseria dell’Eintracht è più volte ricorsa ad episodi di violenza. E quindi si configura il serio pericolo per l’ordine pubblico. Alla luce di questa motivazione, la valutazione di proporzionalità è decisamente diverso. Il secondo ricorso dell’Eintracht è stato respinto su questa base. Il giudizio, ora, andrà avanti solo per un risarcimento danni all’Eintracht. E ripetiamo: a rischiare un risarcimento è solo la Prefettura di Napoli, non il Calcio Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata