Lozano pienamente recuperato per l’Eintracht. Raspadori verso la convocazione (CorSport)

Il messicano ieri si è allenato regolarmente ed è in ballottaggio con Politano per un posto nel tridente. Per Raspadori si attende l’ok dei medici

Contro l’Eintracht, domani, in Champions League, torna a disposizione di Luciano Spalletti anche Lozano. Ieri il messicano si è allenato con il resto della squadra, pienamente recuperato. Il Corriere dello Sport lo dà in ballottaggio con Politano per un posto nel tridente, accanto a Osimhen e Kvaratskhelia. Ma c’è un’altra possibile sorpresa: nella lista dei convocati potrebbe rientrare anche Giacomo Raspadori. Per lui, come per Kim e Meret, Spalletti attende solo l’okay dei medici dello staff del Napoli. Parlando di Meret e Kim, il quotidiano sportivo scrive:

“Spalletti è in attesa dell’okay dello staff medico per annunciare il recupero di entrambi, mentre già certo è il ritorno in pista di Lozano, assente con l’Atalanta per un fastidio muscolare evidentemente già svanito: ieri il Chucky si è allenato regolarmente e dunque sarà nella lista del gala internazionale. E per finire, beh, sorpresa dietro l’angolo: Raspadori, assente dal Sassuolo per infortunio alla coscia sinistra, spera vivamente di rientrare tra i convocati subito. Cioè già domani”.

E ancora:

“Per quel che riguarda le scelte, dunque, Spalletti pende dalle labbra dello staff medico. Però attende con fiducia: toccherà al dottor Canonico dare il placet definitivo in merito al ritorno di Jack in panchina e al rilancio dal primo minuto di Meret e Kim”.

Se il portiere e il difensore non dovessero farcela, toccherà di nuovo a Gollini e Juan Jesus. Accanto a loro, come sempre, Di Lorenzo e uno tra Olivera e Mario Rui. A centrocampo confermati Anguissa, Lobotka e Zielinski. Nel tridente Lozano e Politano si contendono un posto accanto a Kvara e Osimhen.

ilnapolista © riproduzione riservata