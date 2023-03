L’Indonesia di Tohir non vuole Israele: Infantino le toglie i Mondiali Under 20

Non sarà il paese ospitante. La Fifa avverte che potrebbero anche essere stabilite delle sanzioni

Il prossimo 20 maggio prende avvio il Mondiale Under 20 in Indonesia. O almeno dovrebbe. Secondo le ultime informazioni, la Fifa di Infantino ha intenzione di togliere il torneo al paese ospitante.

In questo intrigo, di certo politico e non calcistico, Infantino si è scontrato con Erik Thohir, vecchia conoscenza del calcio italiano. Fu presidente dell’Inter prima di cedere la società al gruppo Suning. Oggi Thohir è il presidente della Federcalcio indonesiana. La stessa federazione si è in questi giorni rifiutata di avviare il sorteggio del torneo perché il governatore di Bali è contrario ad ospitare la nazionale israeliana sull’isola.

Di seguito la nota ufficiale:

“A seguito dell’incontro odierno tra il presidente della Fifa Gianni Infantino e il presidente della Federcalcio indonesiana (Pssi) Erick Thohir, la Fifa ha deciso, a causa delle circostanze attuali, di rimuovere l’Indonesia come paese ospitante della Coppa del Mondo Fifa Under 20 2023. Un nuovo host sarà annunciato il prima possibile, con le date del torneo attualmente rimaste invariate. Eventuali sanzioni contro il Pssi possono anche essere decise in una fase successiva. La Fifa desidera sottolineare che, nonostante questa decisione, rimane impegnata ad assistere attivamente la Federcalcio indonesiana (Pssi), in stretta collaborazione e con il supporto del governo del presidente Widodo, nel processo di trasformazione del calcio indonesiano a seguito della tragedia avvenuta nell’ottobre 2022. La Fifa continuerà ad essere presente in Indonesia nei prossimi mesi e fornirà l’assistenza necessaria al PSSI, sotto la guida del presidente Thohir. A breve sarà programmato un nuovo incontro tra il presidente della Fifa e il presidente del Pssi per ulteriori discussioni”.

Al momento La Fifa non ha comunicato nessun cambio di sede, né lo slittamento del torneo.

