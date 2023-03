Lecce-Napoli, in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio

Il Napoli ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti: prezzo intero fissato a 35 euro, prezzo ridotto a 14 euro per gli under 14

Il Napoli ha aperto la vendita dei biglietti per Lecce- Napoli e ha comunicato le tempistiche e i prezzi per la vendita dei tagliandi riferiti alla 29a giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile alle ore 19:00 allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce.

La vendita dei biglietti per lo stadio riguarda esclusivamente il settore ospiti dello stadio ed è riservata ai soli residenti nella Regione Campania solo se titolari di tessera di fidelizzazione degli club azzurro.

Anche in questo caso non è consentito la cedibilità del tagliando, in altre parole il biglietto non può essere trasferito ad altre persone.

La prevendita dei biglietti finirà alle ore 10.99 di giovedì 6 aprile. Per quanto riguarda i prezzi, il biglietto del settore ospiti costa 35 euro, prezzo ridotto per gli Under 14 fissato a 14 euro.

Di seguito il comunicato integrale del Napoli:

“Saranno in vendita, a partire da venerdì 31 marzo 2023, i biglietti per Lecce-Napoli, 29esima giornata di Serie A in programma venerdì 7 aprile 2023 alle ore 19:00 allo stadio comunale “Ettore Giardiniero” di Lecce.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Per effetto delle determinazioni adottate dalle Autorità competenti, i residenti nella Regione Campania potranno acquistare i tagliandi esclusivamente per il Settore Ospiti e solo se titolari di tessera di fidelizzazione della SSC NAPOLI.

Non è consentita la cedibilità (cambio utilizzatore) del tagliando.

La prevendita terminerà alle ore 19.00 di giovedì 06 aprile.

Tariffe: Intero € 35,00 / Under 14 € 14,00

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio.

Regolamento uso stadio: http://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero

Normativa per striscioni e coreografie. In riferimento a quanto disposto dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, le richieste per l’introduzione di materiale coreografico all’interno dell’impianto sportivo dovranno pervenire, utilizzando il facsimile di domanda disponibile sul sito www.uslecce.it (alla voce “Stadio”).

http://www.uslecce.it/page/685425152103/stadio-comunale-ettore-giardiniero

a mezzo posta elettronica all’indirizzo e-mail sicurezza@uslecce.it, entro le ore 19:00 di lunedì 3 aprile p.v. Sarà cura dell’U.S. Lecce comunicare il rilascio del nulla osta.

Si raccomanda di prendere visione del piano di viabilità in vigore 4 ore prima della gara (https://www.uslecce.it/page/122784436327/viabilita-e-aree-parcheggio-stadio-comunale-ettore-giardiniero)“.

