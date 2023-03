Juve, Lago: «I bianconeri rischiano di essere squalificati per anni dalle coppe»

A Tv Play l’ex presidente della Camera investigativa Uefa: «Se la Juve avesse aggirato il settlement agreement, sarebbe grave»

Tv Play ha contattato l’ex presidente della Camera Investigativa della Uefa, Umberto Lago, per chiedere quali saranno le mosse del massima federazione calcistica europea sul caso plusvalenze della Juve. Le dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport

«La Uefa non può decidere da sola se le informazioni siano errate. Mi aspetto che ci sia almeno un grado di giudizio o che la Juventus ammetta che le informazioni inviate erano errate, spiegando perché lo fossero. Se non ci fossero spiegazioni da parte della Juventus o se le informazioni risulteranno intenzionalmente errate, potrebbe esserci la risoluzione del settlement agreement o sanzione più grave, come ad esempio l’esclusione alle competizioni per le quali si qualifica, non saprei per quanti anni, dipenderà dalla gravità che la Camera riscontrerà».

Lago sulle sanzioni alla Juve

«L’organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa sta acquisendo le carte per valutare se all’epoca della firma del settlement agreement la Juve abbia o meno fornito informazioni corrette che hanno portato la Uefa a firmarlo. Se così non fosse, se le informazioni dovessero risultare errate e fraudolente, credo si aprirebbero scenari di sanzioni più gravi da parte della Uefa. Questo, naturalmente, dev’essere provato tramite un atto. Esiste una norma per cui la camera investigativa cerca di prevenire i tentativi di raggirare i regolamenti. Se la Juventus avesse raggirato i regolamenti sarebbe abbastanza grave e potrebbe incorrere all’esclusioni dalle coppe».

