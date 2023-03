In Georgia adattano il coro «O mamma mamma mamma» a Kvaratskhelia (VIDEO)

Su Twitter il video che riproduce il gol di Kvaratskhelia contro l’Atalanta e in sottofondo i commentatori che cantano il coro dedicato a Maradona.

Il gol di Kvaratskhelia contro l’Atalanta ha fatto il giro del mondo e sui social questa mattina è spuntato un video che fa capire qual è il clima in Georgia. Tutti i quotidiani oggi parlano del capolavoro dipinto dal georgiano in maglia azzurra. Kvaratskhelia ha segnato un’altra volta e lo ha fatto a modo suo.

“Si è già visto, anzi rivisto di che pasta è fatto il Napoli. Ci ha messo un po’ a eliminare le scorie laziali, pur senza mai correre rischi: e sul capolavoro di Kvara i difensori dell’Atalanta parevano le statuine di San Gregorio Armeno”. Queste le parole di Garanzini sulla Stampa.

Sul Corriere dello Sport, ne scrive Barbano:

“Si può dire che sembra Diego, anche se Diego non è? Per caso, qualcuno si offende? Si può, si può. In mezzo a questa stupenda comitiva, sembra Diego. Sembrare ed essere non sono la stessa cosa. L’accostamento non toglie unicità alla memoria, ma non è più una profanazione. E siamo certi che, se il Pibe potesse vederlo giocare, lo penserebbe anche lui”.

Anche il Giornale attraverso le parole di Damascelli:

“Vola il Napoli sulle ali della sua farfalla bellissima, Khvicha Kvartskhelia e il suo gol da esibire nelle scuole di calcio, la genialità di un ragazzo georgiano che si è preso in mano non soltanto il Napoli ma tutto il calcio della serie A alla ricerca di un campione che profuma di fuoriclasse”.

Il sigillo lo mette Spalletti a fine partita:

«Ha fatto un gol degno di Maradona».

E allora forse il miglior tributo arriva proprio dal paese che ha dato i natali a Kvartskhelia dove i cronisti lo hanno celebrato cantando nel momento del suo gol un vecchio coro. I tifosi azzurri forse lo ricorderanno con altre parole ma, come dice Barbano, non si tratta di profanazione:

