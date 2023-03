Damascelli: Kvara, farfalla bellissima. Il suo gol sarebbe da esibire nelle scuole calcio

Su Il Giornale elogia la “genialità” di un ragazzo georgiano “che si è preso in mano non solo il Napoli ma tutto il calcio della Serie A”

Su Il Giornale, Tony Damascelli commenta la vittoria del Napoli sull’Atalanta, ieri al Maradona. Con un occhio di riguardo verso lo splendido gol di Kvara, un gol che, scrive, andrebbe esibito nelle scuole calcio. Damascelli definisce l’attaccante georgiano del Napoli “una farfalla bellissima”, sulle cui ali vola il Napoli, capolista in Serie A con un vantaggio enorme rispetto alle avversarie.

“Vola il Napoli sulle ali della sua farfalla bellissima, Khvicha Kvartskhelia e il suo gol da esibire nelle scuole di calcio, la genialità di un ragazzo georgiano che si è preso in mano non soltanto il Napoli ma tutto il calcio della serie A alla ricerca di un campione che profuma di fuoriclasse”.

Una “partita di gran football” quella vista al Maradona, per merito sia del Napoli sia dell’Atalanta, che non ha reso facile la vita agli uomini di Spalletti, scrive Damascelli. Ma il Napoli, ieri, ancora una volta, ha ribadito di essere nettamente superiore rispetto alle altre squadre impegnate in Serie A.

“L’Atalanta ha tenuto fino a quando non è apparsa la farfalla georgiana, il Napoli ha ribadito di essere di una

categoria superiore a tutte le altre diciannove squadre di A”.

Ieri persino Luciano Spalletti si è lasciato andare agli elogi per il gran gol di Kvara. In conferenza stampa ha paragonato il gol del georgiano ad uno di quelli che faceva Maradona. E oggi non è l’unico a farlo, lo scrive anche Alessandro Barbano sul Corriere dello Sport. Spalletti ha dichiarato, a proposito di Kvara:

Mi sembra più importante fargli i complimenti per la qualità che ha giocato, si è presentato due volte a un metro dal portiere. Ha fatto un gol degno di Maradona, questa volta si può dire, qualità di toccare palla nello stretto. Rapidità di esecuzione in tutti questi tocchi ravvicinati, quando ti punta diventa immarcabile.

