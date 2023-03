Il Tottenham vuole 100 milioni di sterline per cedere Kane (Times)

L’intento è di scoraggiare il Manchester United, che ha Kane nel mirino. Per il Daily Mail l’alternativa sarebbe Osimhen.

Il Tottenham chiede 100 milioni di sterline, senza rateizzazioni, per cedere Harry Kane. L’obiettivo è quello di scoraggiare il Manchester United, visto che la società londinese non vuole separarsi dal suo capitano, scrive il Times.

“Il capitano dell’Inghilterra entrerà nell’ultimo anno del suo contratto alla fine di questa stagione e il Tottenham chiederà una cifra così alta per scoraggiare il Manchester United, che ha inserito Kane, 29 anni, nella rosa dei bersagli degli attaccanti. I club di solito pagano le quote di trasferimento a rate per preservare il proprio budget”.

Kane è l’obiettivo numero uno per il Manchester United, che lo avrebbe messo nel mirino sperando in una richiesta più bassa da parte del Tottenham visto che gli manca solo un anno di contratto. Inoltre, la possibilità di non poter rateizzare l’investimento porta i Red Devils a guardarsi intorno e subito dietro all’inglese, nella lista, ci sarebbe Victor Osimhen, come scrive il Daily Mail.

Osimhen rischia di essere un investimento ancora più esoso per le casse dello United e non è che De Laurentiis sia disposto ad aprire ad un pagamento dilazionato. Dalle voci che circolano la richiesta del Napoli è di circa 140 milioni e la possibilità che il nigeriano parti a fine stagione non è remota. Che la Premier sia l’unico campionato in grado di potersi permettere la punta azzurra mascherata è un dato di fatto, ma quale però?

Nelle ultime settimane si sono rincorse le voci prima di un accostamento al Manchester United, poi al Chelsea infine all’Arsenal. Il club allenato da Potter sembra essere una pista poco percorribile, visto i 611 milioni spesi finora.

Rimanendo a Londra, l’unico club che può prendere per davvero Osimhen è l’Arsenal. La squadra allenata da Arteta ha avuto un po’ di problemi con la punta centrale. L’infortunio di Gabriel Jesus e la scarsa vena realizzativa di Nketiah potrebbe portare i Gunners a vedere nel nigeriano un sicuro investimento.

