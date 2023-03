Il prefetto di Napoli: «In arrivo in città 2500 tifosi inglesi, ci coordineremo con la polizia inglese»

Palomba su Italia-Inghilterra: «Arriveranno in ordine sparso e saranno dislocati in più luoghi. Domani in questura proseguirà un tavolo tecnico per la sicurezza»

Il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine del comitato provinciale di ordine e sicurezza riunitosi oggi per decidere la strategia di contenimento dei tifosi inglesi in arrivo a Napoli. Giovedì lo stadio Maradona ospiterà Italia-Inghilterra, il timore di scontri tra tifoserie è altissimo. A Napoli sono attesi circa 2500 inglesi e l’allarme è alto. Oggi il Messaggero scriveva di tifosi del West Ham gemellati con quelli della Lazio presenti già a Roma da ieri e di tensione crescente nei gruppi ultras.

Il prefetto Palomba ha dichiarato:

«Sono stati venduti circa 2.500 biglietti per il settore ospiti. Arriveranno in questo caso in ordine più sparso, alcuni con dei charter o voli di linea, altri in maniera differenziata. I tifosi verranno invitati a fare un passaggio alla Stazione Marittima dove c’è un punto di ritrovo, laddove volontariamente vogliano passare lì abbiamo predisposto una ventina di pullman messi a disposizione dal Comune, da Anm, per essere poi trasportati allo stadio. A questo ovviamente dovrebbe poi seguire tutta un’attività di controllo e verifica, domani sapremo anche meglio le dislocazioni».

Il prefetto ha proseguito:

«Domani in questura proseguirà un tavolo tecnico anche perché arriveranno i referenti della polizia inglese. Prevediamo che i tifosi abbiano un’allocazione un po’ diffusa per la città. Abbiamo fatto un piano di viabilità in quanto coincide anche con un altro evento giovedì mattina, a Castel Capuano; quindi, cercheremo sotto il profilo della viabilità di differenziare al meglio. Le Nazionali hanno anche loro un programma di allenamenti e spostamenti, quindi, verranno seguiti in ogni passaggio».

